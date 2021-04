A índia já registrou 175 mil óbitos pela doença desde o início da pandemia AFP

Por AFP

Publicado 15/04/2021 09:07

A Índia registrou o recorde de 200 mil novos casos de covid-19, nas últimas 24 horas, de acordo com os dados oficiais publicados nesta quinta-feira (15), no momento em que o país de 1,3 bilhão de habitantes enfrenta uma grande segunda onda de contágios.

O número de casos diários aumentou mais que o dobro desde o início de abril. A Índia, que já registrou mais de 14,1 milhões de casos, também contabilizou 1.038 mortes, no mesmo período, o que eleva a 175 mil o total de óbitos desde o início da pandemia, segundo os números do ministério da Saúde.

O país se tornou na segunda-feira o segundo país mais afetado pela covid-19 em número de casos, superando o Brasil.

Os especialistas culpam as festas religiosas, os comícios políticos e os locais públicos lotados. Na quarta-feira, o governo adiou os exames escolares previstos para maio e junho para os estudantes com idades entre 15 e 18 anos.



A nova onda de contágios de covid-19 na Índia provocou restrições e/ou confinamentos parciais em muitos estados e territórios gravemente afetados.



Maharashtra, principal foco de contaminação, decretou um confinamento aos fins de semana e um toque de recolher noturno.



Mas o estado - onde fica Mumbai, capital econômica do país - advertiu que um confinamento total pode ser instaurado nos próximos dias caso o número de contágios permaneça em alta.