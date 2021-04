Homem deixou a câmera ligada e não percebeu Reprodução/Twitter/@brianlilley

Por iG

Publicado 15/04/2021 16:25 | Atualizado 15/04/2021 16:26

Toronto - No Canadá, um legislador foi flagrado pelado durante uma assembleia online do parlamento após deixar a câmera do computador ligada acidentalmente, nesta quarta-feira (14). William Amos se desculpou pelo incidente e disse que foi um "erro lamentável".



"Minha câmera foi deixada acidentalmente ligada enquanto eu colocava a roupa de trabalho depois de sair para uma corrida. Peço sinceras desculpas a todos os meus colegas nesta Assembleia", publicou Amos em seu perfil do Twitter . "Não vai se repetir novamente", acrescentou.

Mark Holland, um colega de Amos no Partido Liberal, disse à agência de notícias AP que o parlamentar ficou "mortificado" com a situação. Na mesma sessão, Claude DeBellefeuille, legisladora de um partido de oposição, ironizou o incidente e afirmou que o decoro parlamentar exige que os homens se vistam com paletó e gravata, incluindo calça e a cueca.



Depois, foi confirmado que Amos não apareceu nu para todos os que estavam presentes na reunião, já que ele estava com o microfone fechado e, devido ao layout do aplicativo utilizado no encontro, ele aparecia apenas para algumas pessoas. Mesmo assim, Holland fez questão de dizer que a situação serve como "um aviso para todos". "Você deve sempre presumir que a câmera está ligada e ter muito cuidado sempre que chegar perto da câmera", disse ele.