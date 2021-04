Príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, faleceu na última sexta-feira AFP

Por AFP

Publicado 16/04/2021 12:54

Londres - Após uma semana de luto, o Reino Unido finaliza nesta sexta-feira (16) os preparativos para o funeral do príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II falecido aos 99 anos, quando os analistas pretendem examinar qualquer sinal de reconciliação entre os príncipes William e Harry.



Para atender o desejo do duque de Edimburgo, que morreu na sexta-feira passada (9), ele será sepultado no castelo de Windsor, 50 km ao oeste de Londres.



Devido à pandemia, o funeral terá a presença de apenas 30 pessoas, em sua maioria parentes próximos. O primeiro-ministro Boris Johnson, que cedeu seu lugar, anunciou que vai acompanhar a cerimônia pela televisão, na residência de campo de Chequers.



O funeral, previsto para começar às 15h (11h de Brasília), deve refletir a alta consideração que os militares tinham por Philip, afirmou o comandante das Forças Armadas, general Nick Carter.



A cerimônia terá "precisão militar e será, sobretudo, a celebração de uma vida bem vivida", disse Carter à BBC. "Também mostrará o quanto as Forças Armadas o admiravam e respeitavam", acrescentou.



O príncipe Philip, que pediu uma cerimônia simples, mas de expresso estilo militar, serviu como oficial da Marinha na Segunda Guerra Mundial e manteve laços estreitos com o Exército.



O caixão não será transportado em um carro fúnebre, e sim em um Land Rover verde militar projetado de acordo com as instruções feitas durante anos pelo duque, que pensou em uma parte traseira aberta para levar o caixão e até desenhou os pinos de metal que dever impedir a movimentação do féretro.



O falecido marido da rainha, com a qual foi casado por 73 anos, foi durante toda vida um fã dos Land Rovers - tanto de sua engenharia quanto do design.



As três unidades das Forças Armadas estarão presentes no parque Windsor para receber o caixão. E as cornetas dos Grenadier Guards, dos quais Philip foi coronel por 42 anos, devem liderar a procissão até a capela de São Jorge, onde acontecerá a cerimônia.



Tensão entre William e Harry