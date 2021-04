Policial mata jovem de 13 anos com as mãos levantadas em abordagem nos EUA AFP

Por iG

Publicado 16/04/2021 16:56 | Atualizado 16/04/2021 17:00

Chicago - Na mesma semana em que o caso de Daunte Wright, jovem negro morto por uma policial que alega ter confundido arma de choque com uma pistola durante abordagem, o vídeo de um jovem de 13 anos sendo morto com um tiro no peito em uma abordagem policial em Chicago causou revolta nos Estados Unidos.

Adam Toledo, jovem de 13 anos, foi morto no dia 29 de março, mas as imagens do caso só foram divulgadas nesta semana pela Polícia de Chicago.

Segundo agente, que perseguia o jovem filho de imigrantes latinos, Adam carregava uma arma, porém no momento da abordagem, mesmo com os braços levantados, e aparentemente desarmado, é alvo de um tiro na região do peito.

Nas imagens divulgadas pela câmera de segurança do uniforme do policial, o jovem joga algo fora durante a perseguição. Após o disparo fatal, o agente encontra uma arma de fogo atrás de uma cerca, próximo do local onde o disparo foi efetuado.

A prefeita de Chicago, Lori Lightfoot, lamentou o fato, e visivelmente abatida, descreveu as imagens como “excruciantes”:

“Nós falhamos com Adam (..) E não podemos falhar com mais um jovem em nossa cidade”, admite a política. “Todos nós devemos prosseguir com profunda empatia e calma e, o que é mais importante, paz.”, pede Lightfoot.

A família do jovem, seguindo a linha da prefeita, pediu que as pessoas evitem fazer manifestações nas ruas.

Um jovem de 21 anos, identificado com Rubén Roman, estava com Adam antes de serem abordados pela polícia.

Segundo informações, Rubén disparou um tiro contra um carro que passava pela rua, o que ocasionou a abordagem policial.

Diferentemente do jovem de 13 anos, Roman foi detido e acusado de uso ilegal de arma, colocar uma criança em perigo e crime doloso.