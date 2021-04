A vacina da "J&J" usa um vetor viral enfraquecido para criar imunidade AFP

Por AFP

Publicado 20/04/2021 12:34

Haia - A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) estimou nesta terça-feira (20) que os coágulos sanguíneos devem ser considerados efeitos colaterais "muito raros" da vacina contra o coronavírus do laboratório Johnson & Johnson, cujos benefícios continuam a superar os riscos.

A EMA estabeleceu "uma possível ligação" entre a vacina J&J e os casos relatados de coágulos sanguíneos, que devem ser listados como "efeitos colaterais muito raros" do imunizante.

O regulador europeu "encontra um possível vínculo com casos muito raros de coágulos sanguíneos incomuns associados às plaquetas sanguíneas baixas", declarou a agência, acrescentando que isso "confirma que o saldo global de benefícios de riscos continua sendo positivo".

A agência, com sede em Amsterdã, afirmou que seu comitê de farmacovigilância (PRAC) "concluiu que uma advertência sobre os coágulos sanguíneos raros com plaquetas baixas deve ser adicionado às informações do produto" para a vacina da J&J.

Seus especialistas também "concluíram que esses casos devem ser registrados como efeitos colaterais muito raros da vacina", afirmou a EMA.