Presidente dos EUA, Joe Biden AFP

Por AFP

Publicado 20/04/2021 16:00 | Atualizado 20/04/2021 16:06

Washington - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta terça-feira (20) que as evidências no julgamento sobre a responsabilidade de um ex-policial branco na morte do afro-americano George Floyd são "esmagadoras".



"Rezo para que o veredito seja correto. Em minha opinião, é esmagador. Eu não diria isso se o júri não tivesse se retirado para deliberar", disse ele do Salão Oval.



"Conheci a família de George (...). É uma boa família", acrescentou, evocando "a angústia" sofrida pelos parentes enquanto aguardam a decisão do júri.