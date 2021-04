Acadêmicos e ganhadores do Nobel assinam carta contra ataques à ciência no Brasil Foto: reprodução internet

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 20/04/2021 17:48 | Atualizado 20/04/2021 17:52

Paris - Mais de 200 pesquisadores do mundo inteiro, incluindo três laureados pelo Prêmio Nobel, assinaram uma carta aberta em solidariedade a acadêmicos e cientistas brasileiros. No documento, os signatários afirmam que a ciência brasileira sofre com cortes orçamentários, perseguições e a instrumentalização de pesquisas para fins eleitorais. O grupo também critica a gestão do presidente Jair Bolsonaro na condução da pandemia de covid-19 e pede a responsabilização do governante.

Entre os signatários estão nomes como Michel Mayor (Nobel de física em 2019), Peter Ratcliffe (Nobel de medicina em 2019) e Charles Rice (Nobel de medicina em 2020), além de Peter Wagner (Universidade de Barcelona, Espanha), Jacques Rancière (Universidade Paris 8, França), Helena Hirata (CNRS, França) e Susan McGrath (Universidade de York, Canadá). Acadêmicos brasileiros membros de diferentes universidades e institutos científicos também assinam a carta.

A pesquisadora Glenda Andrade, doutoranda na Universidade Paris 8, foi quem redigiu o documento em 6 de abril, motivada por conversas com as acadêmicas brasileiras Helena Hirata, professora emérita da CNRS-França, Liliana Segnini, da Unicamp, e Graça Druck, da Universidade Federal da Bahia. Segundo Glenda, nos círculos universitários há grande comoção com a crise brasileira agravada pela gestão Bolsonaro, e a carta é uma iniciativa simbólica.

"Nós nos preocupamos com o agravamento da crise sanitária no Brasil e com os ataques à ciência. Por meio desta carta aberta, nós, acadêmicos de todo o mundo, demonstramos nossa solidariedade com os colegas no Brasil, cujas liberdades estão ameaçadas, e com a população brasileira, que é afetada diariamente por essa política destrutiva", diz a carta.

O texto destaca as repetidas investidas do governo federal contra a contenção da pandemia, relembra a má condução do presidente em pautas ambientais e pede a correta responsabilização. "Em um contexto de crise sanitária, de agravamento das desigualdades e de mudanças climáticas, este tipo de conduta é inaceitável, e o autor deve ser responsabilizado". O documento também denuncia o negacionismo, a negligência e a proliferação de notícias falsas por parte do governo federal.

"Bolsonaro desencorajou ainda a vacinação, chegando a sugerir, por exemplo, que as pessoas poderiam se transformar em 'jacaré'. Em meio ao negacionismo, proliferação de falsas informações e ataques à ciência, em plena crise sanitária o presidente chegou a mudar quatro vezes de ministro da Saúde", diz outro trecho do documento.

A carta também menciona os recordes diários de mortes pela covid-19 no Brasil e aponta o País como uma "gigantesca fábrica de variantes" do vírus. "Ao desmentir a ciência, Bolsonaro não somente fere a comunidade científica, mas toda a sociedade brasileira", diz o documento.

Confira, a seguir, a carta na íntegra:

Carta Aberta: solidariedade internacional aos pesquisadore(a)s e cientistas no Brasil e ao povo brasileiro.

Pesquisadore(a)s do mundo todo

O Brasil registra 4195 mortes pela Covid. Ao todo, são mais de 340 000 óbitos contabilizados desde o começo da pandemia. Se o coronavírus afeta todos os países do globo, a amplitude da catástrofe sanitária que acomete o país não pode ser dissociada da gestão desastrosa do presidente Jair Bolsonaro. O presidente deve ser responsabilizado pela condução da crise sanitária no Brasil, que não somente fez explodir o número de mortes mas acentuou as desigualdades no país.

Em inúmeros momentos, o dirigente da república brasileira se referiu à covid-19 como « gripezinha , minimizando a gravidade da doença. Bolsonaro criticou as medidas preventivas, como o isolamento físico e o uso de máscaras, e por diversas vezes provocou aglomerações. Chegou a propagar o uso da cloroquina, embora cientistas alertassem para os efeitos tóxicos do uso do fármaco para combater a covid. Pesquisadores que publicaram estudos que demonstravam que o uso do medicamento aumentava o risco de morte em pacientes com Covid chegaram a ser ameaçados no Brasil.

Bolsonaro desencorajou ainda a vacinação, chegando a sugerir, por exemplo, que as pessoas poderiam se transformar em « jacaré . Em meio ao negacionismo, proliferação de falsas informações e ataques à ciência, em plena crise sanitária, o presidente chegou a mudar quatro vezes de ministro da saúde.

A ciência brasileira está sofrendo diversos ataques : cortes e mais cortes orçamentários que ameaçam pesquisas e colocam o trabalho de cientistas em xeque ; instrumentalização da ciência à fins eleitoreiros, como bem mostram as declarações do presidente descredibilizando o trabalho de cientistas durante a crise sanitária. Esses ataques, no entanto, vão além do contexto da covid-19. Basta lembrar os ataques feitos por Bolsonaro ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) em um contexto alarmante diante dos níveis de desmatamento da Amazônia.

Ao desmentir a ciência, Bolsonaro não somente fere a comunidade científica, mas toda a sociedade brasileira : são diários os recordes de mortes pela covid, dados da Fiocruz indicam por exemplo a circulação de 92 cepas do coronavírus no Brasil, o que torna o país uma gigantesca fábrica de variantes ; para além temos ainda os impactos sobre o meio ambiente, povos tradicionais da Amazônia e o clima global.

Em um contexto de crise sanitária, de agravamento das desigualdades, de mudanças climáticas, este tipo de conduta é inaceitável e o autor deve ser responsabilizado. Nós nos preocupamos com o agravamento da crise sanitária no Brasil, com os ataques à ciência e por meio desta carta aberta nós, acadêmico(a)s de todo o mundo, demonstramos nossa solidariedade com os/as colegas no Brasil, cujas liberdades estão ameaçadas e com a população brasileira que é afetada diariamente por essa política destrutiva.

Signatário(a)s:

Glenda Santana de Andrade - ATER em Ciências Políticas na Université Paris-Nanterre & doutoranda no Centro de Pesquisas sociológicas e políticas de Paris (CRESPPA-GTM), Université Paris 8, França

Sylvie Chiousse - Diretora científica da revista ‘Esprit critique’, França

Juliana Kiyomura Moreno - Doutoranda em cotutela Université Paris 8/Universidade de São Paulo USP, Brasil/França

Michelle Franco Redondo - Membro do Laboratoire d'Études de Genre et de Sexualité (Legs), França

Pierre Veltz - Professor emérito, École des ponts ParisTech, França

Angelo Soares - Professor titular, Université du Québec à Montréal, Canadá

Alladatin Judicaël - Professor, Université Mohammed VI Polytechnique, Marrocos

Zoé Tinturier - Doutoranda IEP de Bordeaux, França

Eddine Bouyahi - Doutorando, Northwestern University/SciencesPo, França

Soma Rostampour - Doutoranda, CRESPPA-GTM, França

Sevilla Ariel - Mestre de conferências, Université de Reims, França

David Dumoulin - Professor Sociologia, Université Sorbonne Nouvelle - IHEAL, França

Papa Sakho - Professor, diretor du Laboratoire de géographie humaine, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Senegal

Momar Diongue - Mestre de conferências, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Senegal

Pierre Salama - Professor émérito, Université Sorbonne-Paris Nord, França

Solène Marié - Chefe de Cooperação Internacional, CNRS-InSHS, França

Francisco Alambert - Professor, USP, Brasil

Evelyn Nakano Glenn - Professora, Universidade da Califórnia, Berkeley, Estados Unidos

Paola Diaz - Socióloga, COES-CEMS, França

Maria Montanez - Pesquisadora, Bélgica

Jean-Pierre Durand - Professor, Universidade de Evry Paris-Saclay, França

Valeria Ribeiro Corossacz - Università di Modena e Reggio Emilia, Itália

Isabelle Charpentier - Professora Universitária em Sociologia - Universidade da Picardia - Júlio Verne (Amiens - França)

Maria Vicenta Haro Matas - Doutora, EHESS, Paris, França

Yasmine Siblot - Professora de sociologia, Universidade de Paris 8, França

François Boureau - Doutorando em sociologia, Universidade de Paris 8, França

Antoine Guégan - Doutorando, Universidade de Lyon, França

Emmanuelle Picard - Mestre de conferências, ENS de Lyon, França

Cornelia MOSER - Pesquisadora, CNRS, França

Samantha Joeck - Doutoranda, EHESS, França

Brigitte Chamak - Pesquisador, Universidade de Paris, França

Mirjana Morokvasic Muller - Diretora de Pesquisa Emérita, CNRS, França

Wenceslas Lizé - Sociólogo, Universidade de Poitiers, França

Juan Felipe Duque - Doutorando, Sciences Po Grenoble, França

Dr Monish Bhatia - Professor de Criminologia e Justiça Criminal, Birkbeck, Universidade de Londres, Reino Unido

Victoria Canning - Mestre de conferências, University of Bristol, Reino Unido

Francesca Esposito - Pesquisadora, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Portugal

Danielle Ranciere - Filósofa, Educação Nacional, França

Daniel Altmann - Professor, Faculdade de Medicina, Imperial College London, Reino Unido

Carolina Adaros - Doutoranda, Birmingham City University, Reino Unido

Jacques Rancière - Professor honorário, Universidade de Paris 8, França

Catherine Marry - Sociólogo, CNRS, França

Jules Falquet - Professor de Sociologia, Universidade de Paris, França

Felipe Kaiser Fernandes - Doutorando (IIAC EHESS) - CEFRES, França

Marie-Laure Basilien-Gainche - Professora de Direito, Jean Moulin Lyon 3 University, França

Danièle Linhart - Socióloga, Diretora de Pesquisa Emérita, CNRS, França

Angeliki Drongiti - Doutor em sociologia, Cresppa-CSU, França

Leandro França - Doutorando, Universidade Nova de Lisboa, Portugal

Johann Cailhol - Universidade Paris 13, UR3412, França

Anaenza Freire Marescs - Médico de doenças infecciosas APHP Paris França

Yannis Papadopoulos - Pesquisador, IMS-FORTH, Grécia

Izadora Xavier - Doutora, Freie Universität, Alemanha

Odile Henry - Professora Universitária, Paris 8, França

Helena Hirata - Diretora Emérita de Pesquisa, CRESPPA-GTM-CNRS, França

Gustavo Beritognolo - Professor, Universidade de Ottawa, Canadá

Luc Bouganim - Pesquisador, Inria, França

Mariana Ramos Pitta Lima - Doutoranda em Saúde Pública, Universidade Federal da Bahia, Brasil

Valeria Ingenito - Doutoranda, Università di Napoli L'Orientale, Itália

Fanny Jedlicki - Mestre de conferências, Rennes 2 University, França

María Mercedes Di Virgilio - Pesquisadora, Universidade de Buenos Aires / CONICET, Argentina

Gaide Aden - ATER em sociologia, Université de Tours, França

Blandine Destremau - Diretora de Pesquisa, CNRS, França

Hélène Nicolas - Professora Associada, Universidade de Paris 8, França

Emilie Blanc - ATER, Universidade de Lyon 2, França

K. Mariquian Ahouansou - Professor, American University of Paris, França

Sara Garbagnoli - Pesquisador em estudos de gênero, Legs, França

Soraya Silveira Simões - Professor, UFRJ, Brasil

Engin Isin - Professor, Mary University of London, Reino Unido

Atenea Rosado - Doutorando, Universidade da Pensilvânia, Estados Unidos

Bruno Dupeyron - Professor, University of Regina, Canadá

Helen Hintjens - Mestre de conferências, Instituto Internacional de Estudos Sociais (Universidade Erasmus), Haia, Holanda

Emmanuel Bellanger - Diretor de Pesquisa, CNRS, França

Susan McGrath C.M. - Professora Emérita, York University, Canadá

Richard Toppo - Doutorando, ISS, Haia, Holanda

Yukari Sekine - Doutorando, Instituto Internacional de Estudos Sociais, Holanda

Ana Carolina Maciel - Pesquisadora, UNICAMP, Brasil

João Ribeiro Medeiros - Doutorando, CBPF, Brasil

Federica de Cordova - Pesquisadora, Università di Verona, Itália

Benjamin Leclercq - Doutorando, Paris 8 University, França

Nouria Ouali - Professora da Universidade Livre de Bruxelas, Bélgica

Florent Pasquier - Mestre de conferências, Université Sorbonne, França

Patricia Lambert - Professora, Ecole Normale Supérieure de Lyon, França

Mathilde Moaty - Doutorando em LATTS, Universidade Gustave Eiffel, França

Nadia Vargaftig - Professora Associada, Universidade de Reims, França

Marie Segonne - Doutoranda, Paris 8 University, França

Odile Hoffmann - Diretora de Pesquisa, Instituto IRD de Pesquisa para o Desenvolvimento, França

Daniela Andrade - Doutorando, Instituto de Estudos Sociais, Holanda

Nina Gren - Mestre de conferências, Lund University, Suécia

Doi Ra - Doutorando, Instituto de Estudos Sociais, Mianmar

Romain Gallart - Pesquisador associado, Universidade Paris Nanterre, França

Marie-Pierre Julien - Professora Associada, Universidade de Lorraine - Nancy - França

Laurine Sézérat - Pesquisador / Universidade Paris 8 / França

Laura Madrid Sartoretto - Professora, UFRGS, Brasil

Diego Lasio - Pesquisador, Universidade de Cagliari, Itália

Marie Walter-Franke - Doutoranda, Universidade Livre de Berlim, Alemanha

Julianna Colonna - Doutoranda, Universidade de Pau, França

Renata Cavalcanti Muniz - Doutoranda, ISS - Erasmus University Rotterdam, Holanda

K Cheney - Mestre de conferências, Inst. Internacional de Estudos Sociais, Haia, Holanda

Armelle Jacquemot - Professora-pesquisadora, Universidade de Poitiers, França

Luin Goldring - Professor de Sociologia, York University, Canadá

Anne Sauvagnargues - Professora de filosofia, Universidade de Paris Nanterre, França

Alexandra Mirowski Rabelo de Souza - Doutoranda, York University, Canadá

João Villaverde - Doutorando em Administração Pública e Governo, EAESP-FGV, Brasil

Leonardo Bueno - Pesquisador, FGV EAESP, Brasil

Mi Medrado - Doutoranda, Ucla, Estados Unidos

Octavio de Barros - Economista, fundador da associação República do Amanhã-Brasil, Brasil

Grace Barakat - Doutoranda, York University, Canadá

Luana da Silva Ribeiro - Doutoranda em economia, UNESP - Brasil

Marcos Roberto dos Santos - Professor, FAMP, Brasil

Virginie Baby-Collin - Professora de Geografia, Universidade de Aix-Marseille, França

Oane Visser - Mestre de conferências, ISS da Erasmus University Rotterdam, Holanda

Brian C.J. Singer - Professor, Glendon College, York University, Canadá

Fabio Pucci - Doutorando, UFSCar, Brasil

Barbara Poggio - Professor, Universidade de Trento, Itália

Amber-Lee Varadi - Doutoranda, York University, Canadá

Roberto Leher - Professor, UFRJ, Brasil

Jean-Marc Pétillon - Pesquisador, CNRS, França

Georges Flexor - Doutor, UFRRJ, Brasil

Liliana Petrilli Segnini - Professora de Sociologia, Unicamp, Brasil

José Artur dos Santos Ferreira - Professor, UFOP, Brasil

Herb Arst - Professor Emérito de Genética Microbiana, Imperial College London, Reino Unido

Laura Corradi - Socióloga, Università della calabria, Itália

Nicolas Bautes - Professor-pesquisador, geógrafo, França

Stéphanie Deboeuf - Pesquisadora, CNRS, França

Martinet Gilles - ATER na UPEC, França

Georges Benguigui - Pesquisador, CNRS, França

Christophe Baticle - Socioantropólogo, UPJV, França

Anny King - Fellow, Churchill College, University of Cambridge, Reino Unido

Benvindo Manima - Mestre, Universidade Federal Fluminense, Brasil

Héloïse Nez - Professora de sociologia, University of Tours, França

Tulio Matencio - Professor Titular, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil

Luís Carlos Moro - Secretário-geral / American Association of Jurists / Continental

Laurent Gil - Professor, UFOP, Brasil

Michel Mayor - Professor emérito, Universidade de Genebra, Suíça / Nobel de Física 2019

Cecile Lefevre - Professora, Universidade de Paris, França

Claudio Luis Donnici - Professor, UFMG, Brasil

Sophie Pène - Professora, Universidade de Paris, França

Marilia Oliveira Fonseca Goulart - Professora da Universidade Federal de Alagoas, Brasil

Sandra Sawaya - Professora, USP, Brasil

Charles Rice - Professor, The Rockefeller University, Estados Unidos / Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2020

Cristiane Maria Cornelia Gottschalk - Professora, USP, Brasil

Danièle Kergoat - Socióloga, CNRS, Paris

Ricardo Olimpio de Moura - Professor, Universidade Estadual da Paraíba, Brasil

Luciana dos Santos Duarte - Doutoranda, Universidade Federal de Minas Gerais / Instituto Internacional de Estudos Sociais - Brasil / Holanda

Steffen Fischer - Pesquisador, Greenside Design Centre (Johannesburg), África do Sul

Janaína Vieira - Mestranda, USP, Brasil

Marco Bacio - Doutorando, Universidade de Milão, Itália

Heike Drotbohm - Professora de Antropologia, Universidade de Mainz, Alemanha

Luc Bonte - Presidente do FONCABA asbl, Bélgica

Peter Wagner - Professor / Pesquisador, ICREA e Universidade de Barcelona, Espanha

Christian Lavault - Professor Emérito, Sorbonne University Paris 12, França

Simonne Teixeira - Professora, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Brasil

Renee Sylvain - Professora, Universidade de Guelph, Canadá

Paulina Garcia Del Moral - Mestre de conferências, Universidade de Guelph, Canadá

Marie Chenet - Mestre de conferências, Université Panthéon-Sorbonne, França

Marina Cadaval - Doutoranda, ISS-EUR Holanda, Holanda

Romain Busnel - Doutor em Ciências Políticas, Universidade de Lille, França

Artemisa Flores Espinola - Mestre de Conferências em sociologia, Universidade Paris-Est Créteil, França

Daniela Cherubini - Pesquisadora, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA, Itália

Yolande Benarrosh - Professora de Sociologia, Universidade de Aix-Marseille, França

Vicente Martínez Barrios - Professor Associado, Universidade de Brasília, Brasil

Daniel Cefai - Diretor de estudos da EHESS, França

Gianmaria Colpani - Doutor, Universidade de Utrecht, Holanda

Stefania Voli - Pesquisadora, Università di Milano Bicocca, Itália

Carlos Corredor - Reitor, Universidad Simón Bolívar, Colômbia

Aurélie Damamme - Professora, Universidade Paris 8, França

MF Deligne - IE / CNRS / França

Chantal François - Pesquisador, INSERM, Paris, França

Matteo Botto - Doutorando, Universidade de Gênova, Itália

Rita Monticelli - Professora, Universidade de Bolonha, Itália

Carmela Ferrara - Doutoranda, Universidade de Napoli Federico II, Itália

Maria Peixoto - Doutoranda, OntarioTech University, Canadá

Chiara Paglialonga - Doutoranda, Universidade de Pádua, Itália

Yazid Ben Hounet - Pesquisador do CNRS, Laboratoire d'Anthropologie Sociale, Paris, França

Claude Calame - Professor. Dr., Escola de Estudos Superiores em Ciências Sociais, Paris, França

Rose-Marie Lagrave - Diretora de estudos da EHESS, Paris, França

Christelle Rabier - Mestre de conferências, EHESS (Marselha), França

Sophie Bobbé - Antropóloga, Escola de Estudos Superiores em Ciências Sociais, França

Carmen Lucia Soares - Professora, UNICAMP, Brasil

Angela Aisenstein - Professora, Universidad Nacional de Luján, Argentina

Rocio Guadarrama Olivera - Professora-pesquisadora, Universidad Autónoma Metropolitana, México

Geraldine Jourdain - Doutoranda, Universal Technical Institute, Japão

Giuseppe Burgio - Professor, Università "Kore" di Enna, Itália

Zeynep Kasli - Mestre de conferências, Instituto Internacional de Estudos Sociais, Holanda

Manuel Moreno - Professor, Universidad Nacional de Luján, Argentina

Brigitte Morand - Professora-pesquisadora, Clermont Auvergne University, França

Vincenza Perilli - Pesquisador precário - Itália

Fernando Bomfim Mariana - Professor, Universidade de Brasília, Brasil

Maria Arminda do Nascimento Arruda - Professora Titular de Sociologia, USP, Brasil

Dr. Conor Douglas - Mestre de Conferências, York University, Canadá

Julie Sedel - Professora, Université de Strasbourg, França

Laura Lucia Parolin - Mestre de Conferências, University of Southern Denmark, Dinamarca

Yolaine Gassier - Doutoranda, Universidade de Aix-Marseille, França

Sharie Neira Rios - Doutoranda, da Universidade de Paris, França

Pierre Bataille - Mestre de Conferências, UGA , França

Frédéric Lebaron - Professor de sociologia ENS Paris-Saclay, França

Inês Bragança - Professora, UNICAMP, Brasil

Kaja Antlej - Mestre de Conferências, Deakin University, Austrália

Alberica Bazzoni - Pesquisadora, ICI Berlin Institute for Cultural Inquirt, Alemanha

Peter Ratcliffe - Diretor de Pesquisa Clínica, The Francis Crick Institute, Londres, Reino Unido / Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2019

Sandra Challin - Pesquisadora, CNRS, Paris, França

Romain Leclercq - Doutorando, Université Paris 8, França

Maira Abreu - Pós-doutoranda USP/Cresppa , Brasil/França

Elodie Picard - CNRS / OpenEdition - France

Urbano Nojosa - Professor de jornalismo/PUC/SP/Brasil

Simonne Teixeira - Docente/universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro/Brasil