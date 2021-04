Uso recreativo da droga foi legalizado em Nova York no último dia 30. AFP

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 13:32 | Atualizado 21/04/2021 14:52

Para comemorar a legalização do uso recreativo da maconha e ao mesmo tempo apoiar a campanha de vacinação contra covid-19 no estado de Nova York, ativistas ofereceram a droga na terça-feira, dia 20, na ilha de Manhattan. O Estado norte-americano legalizou o uso recreativo da maconha no dia 31 de março deste ano.



Um dos organizadores do evento, o ativista Michael O'Malley, mostrou muito entusiasmo ao comentar sobre o alvoroço causado pela mobilização. "Esta é a primeira vez que podemos nos sentar e distribuir baseados legalmente. Apoiamos o esforço de vacinação do governo federal e também estamos tentando legalizar a cannabis em nível federal", disse O'Malley.



A iniciativa, que começou por volta das 11h (local), formou filas na Union Square. Pessoas de todas as idades pararam na região, mas a espera era curta. As pessoas precisavam mostrar apenas a carteira de vacinação e fornecer um endereço de e-mail para retirar seu cigarro de cannabis. Na primeira meia hora, foram distribuídos entre 150 e 200 cigarros.



Publicidade

Após mostrar seu cartão de vacinação e o de sua mãe, Sarah Overholt, de 38 anos, conseguiu 2 baseados e comentou. "Todos deveriam se vacinar e a erva não deveria ser necessária para convencer as pessoas a fazê-lo, mas se funcionar, melhor". Sarah contou ter recebido a primeira dose da vacina no dia 25 de março e voltará para a segunda dose nesta quinta-feira.

Diversas marcas norte-americanas estão embarcando nessa onda e oferecendo vantagens para quem comprovar já ter sido vacinado contra a Covid-19.

Publicidade