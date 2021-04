Mundo & Ciência

União Europeia espera vacinar 70% dos adultos até julho

Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen disse que a vacinação no bloco está acelerando e que fará um novo contrato com a Pfizer para garantir mais 1,8 bilhões de doses do imunizante com entrega até 2023

Publicado 23/04/2021 15:58 | Atualizado há 5 horas