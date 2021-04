Secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken AFP

EUA - O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, confirmou neste sábado, dia 24, que o país norte-americano planeja enviar ajuda para a Índia. Hoje, o país asiático é responsável por um terço de todos os contaminados da população mundial e vive o pior momento na pandemia da Covid-19.

Em um post em uma rede social, Blinken demonstrou solidariedade ao povo indiano e afirmou que irá enviar ajuda rapidamente.

"Nossos corações estão com o povo indiano em meio a um terrível surto de Covid-19. Estamos trabalhando em estreita colaboração com nossos parceiros no governo indiano e enviaremos ajuda rapidamente ao povo da Índia e aos heróis que são os trabalhadores de saúde da Índia", disse Blinken.

Colapso na Índia

Pelo terceiro dia seguido, a Índia registrou o recorde de mais casos registrados de Covid-19 em 24 horas, com 346.786 pessoas infectadas. Segundo o governo indiano, o país confirmou até o momento 16,6 milhões de infecções e 189.544 óbitos.



Na sexta-feira, dia 23, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom, afirmou que a situação da Índia é um "lembrete devastador" do que a covid-19 é capaz de fazer. Na coletiva, Adhanom também disse que a organização está com a Índia e fará o possível para salvar o maior número de vidas.