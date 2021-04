Homem foi levado do local algemado por policiais Reprodução/Twitter

Por iG

Publicado 28/04/2021 16:24 | Atualizado 28/04/2021 16:25

Pequim - Um ataque a uma creche na cidade de Beiliu, na região de Guagxi Zhuang, na parte sul da China, deixou pelo menos 16 crianças e dois professores feridos. De acordo com as informações da agência de notícias Xinhua, um homem entrou na unidade armado com uma faca e partiu para cima dos alunos e educadores nesta quarta-feira (28).

O ataque aconteceu por volta das 14 horas (horário local) e o suspeito foi detido pela polícia. Os agentes investigam o caso e ainda não sabem o que pode ter motivado o crime.

Publicidade

Os feridos foram encaminhados a um hospital local, sendo que duas das crianças atingidas tiveram lesões graves. Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver algumas das vítimas sendo carregadas até um carro e o suspeito sendo conduzido algemado pelos policiais.