Familiares se abraçam em enterro de vítimas da Covid-19 na Índia, em 26 de abril de 2021 Jewel Samad / AFP

Por AFP

Publicado 30/04/2021 13:29

O primeiro envio de ajuda médica dos Estados Unidos chegou nesta sexta-feira (30) à Índia, que enfrenta um aumento exponencial de casos de covid-19, enquanto aguarda mais insumos de vários países nos próximos dias.

Um avião de transporte militar Super Galaxy com mais de 400 cilindros de oxigênio, outros equipamentos médicos e quase um milhão de testes rápidos de coronavírus pousou no aeroporto internacional de Nova Délhi, a capital indiana, que luta contra uma crise de saúde sem precedentes.

Nesta sexta, a Índia informou um novo recorde mundial de 385.000 novos casos nas últimas 24 horas e de quase 3.500 mortes.

Vários países lançaram uma grande operação de ajuda internacional e prometeram assistência.

A entrega dos Estados Unidos, que saiu da base militar de Travis na Califórnia, foi fruto das negociações mantidas esta semana entre o presidente americano, Joe Biden, e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

"Os Estados Unidos estão entregando uma remessa no valor de mais de US$ 100 milhões para fornecer ajuda urgente nos próximos dias aos nossos parceiros na Índia", disse na quinta-feira o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.

Os funcionários americanos disseram que os voos especiais, que também levarão equipamentos doados por empresas e particulares, continuarão na próxima semana.

Mais de 40 países comprometidos

O Japão anunciou nesta sexta-feira que também vai contribuir com o esforço internacional para ajudar a Índia e planeja enviar 300 concentradores de oxigênio e 300 respiradores.

"O Japão está junto com a Índia, nosso amigo e parceiro, em seus esforços para combater a pandemia da covid-19 mediante esta ajuda de emergência adicional", disse o Ministério das Relações Exteriores do Japão em um comunicado.

Mais de 40 países se comprometeram em enviar ajuda médica, incluindo oxigênio, anunciou na quinta-feira o ministro das Relações Exteriores indiano, Harsh Vardhan Shringla.

No total, as promessas de ajuda incluem quase 550 instalações de produção de oxigênio, mais de 4.000 concentradores de oxigênio, 10.000 cilindros de oxigênio e 17 caminhões-tanque criogênicos.

Também foram enviadas centenas de milhares de doses de vacinas, assim como componentes essenciais para a produção de vacinas e medicamentos, acrescentou o ministro.

"É uma situação sem precedentes", disse Shringla.

Nesta sexta, o porta-voz do Ministério chinês das Relações Exteriores, Wang Wenbin, declarou que, "desde abril, a China exportou para a Índia mais de 26.000 respiradores e concentradores de oxigênio, mais de 15.000 equipamentos de monitoramento médico e cerca de 3.800 toneladas de material médico e medicamentos".

A Índia registra cerca de 18,5 milhões de casos de covid-19 desde o início da pandemia, incluindo mais de seis milhões somente no mês de abril. Mais de 200.000 pessoas morreram, mas muitos especialistas acreditam que o número real é muito maior.

O governo indiano vai começar, no sábado, a campanha de vacinação para todos os adultos maiores de 18 anos, cerca de 600 milhões de pessoas.

Vários estados alertaram, porém, que não possuem estoque suficiente e que o início da campanha está ameaçado pelas disputas administrativas, pela confusão sobre os preços e pelos problemas técnicos na plataforma digital de vacinação do governo.

No total, a Índia administrou até agora cerca de 150 milhões de vacinas - ou seja, apenas 11,5% do 1,3 bilhão de habitantes do país -, e 25 milhões deles receberam as duas doses.