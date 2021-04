No país há três vacinas autorizadas, as da Pfizer/BioNTech, Moderna e Johnson & Johnson. AFP

Cem milhões de pessoas nos Estados Unidos estão agora completamente vacinadas contra a covid-19 - disse nesta sexta-feira (30) o coordenador de resposta à pandemia da Casa Branca, Jeff Zients.

"São 100 milhões de americanos com uma sensação de alívio e tranquilidade, ao saber que, depois de um ano longo e duro, estão protegidos do vírus, sabendo que sua decisão de se vacinar não apenas nos protege, mas também protege suas famílias, seus amigos e seus comunidades", disse.

O país distribuiu 237 milhões de doses e 55% dos adultos receberam ao menos uma dose. Considera-se que uma pessoa está completamente vacinada duas semanas depois da injeção da vacina (ou da segunda dose, para as que são administradas em duas injeções).

A campanha de vacinação nos Estados Unidos começou com altos e baixos em dezembro, mas o ritmo aumentou rapidamente durante a primavera boreal, levando a um pico da taxa de vacinação no início de abril. No entanto, agora experimenta uma certa redução do ritmo de imunização.

Gradualmente, todas as pessoas que estavam convencidas de que iriam se vacinar já o fizeram, então agora a campanha se propõe a chegar às pessoas indecisas ou de difícil acesso, como as que moram nas áreas rurais. No país há três vacinas autorizadas, as da Pfizer/BioNTech, Moderna e Johnson & Johnson.