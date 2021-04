Presidente dos EUA, Joe Biden AFP

Por AFP

Publicado 30/04/2021 16:07 | Atualizado 30/04/2021 16:08

Washington - Os Estados Unidos vão restringir as viagens da Índia para o país a partir da semana que vem, devido à propagação desenfreada da covid-19, anunciou a Casa Branca nesta sexta-feira (30).



"Seguindo o conselho dos Centros para o Controle e Prevenção de Doenças, o governo restringirá as viagens da Índia", disse a secretária de imprensa Jen Psaki em um comunicado.



Ela citou "os casos extraordinariamente altos de covid-19 e as diversas variantes que circulam na Índia".



A medida vai entrar em vigor em 4 de maio.