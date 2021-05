A vacina da "J&J" usa um vetor viral enfraquecido para criar imunidade AFP

Por AFP

Publicado 01/05/2021 10:56

O Ministério da Saúde do Canadá anunciou nesta sexta-feira (30) que vai atrasar a distribuição de uma remessa da vacina Johnson & Johnson anticovid que recebeu esta semana por questões de qualidade.

O anúncio se refere a uma remessa de 300 mil doses recebidas pela Agência de Saúde Pública do Canadá, informou o Ministério da Saúde em mensagem enviada à AFP.

Esta é a primeira remessa da vacina de dose única da J&J; que Ottawa recebeu, de acordo com a mídia local.

O laboratório americano enfrenta problemas de produção em uma fábrica de Baltimore, Maryland, administrada pela Emergent BioSolutions, para um lote de doses de vacina que não atendiam aos padrões de qualidade.

A Administração de Alimentos e Drogas (FDA) dos EUA solicitou que a produção nessas instalações seja suspensa até que uma inspeção seja realizada.

"Como acontece com todas as vacinas importadas para o Canadá, as vacinas da Janssen (uma subsidiária da J&J;) só podem ser distribuídas se o Ministério da Saúde canadense estiver convencido de que atendem a altos padrões de qualidade, segurança e eficácia", disse a instituição.

O governo canadense encomendou 10 milhões de doses da vacina J&J; com a opção de solicitar outras 28 milhões.

Com 37,59 milhões de habitantes, o Canadá tem mais de 24.000 mortes pela pandemia, de acordo com autoridades federais.