Manifestantes também criticaram as políticas contra à pandemia de Emmanuel Macron

Por IG - Último Segundo

Publicado 01/05/2021 20:26

A manifestação do Dia do Trabalho, na França, terminou em confronto entre policiais e manifestantes na tarde deste sábado. Em Paris, latas de lixo foram incendiadas e janelas de banco quebradas.

Na capital, 17 mil pessoas foram às ruas protestar contra as alterações em benefícios do seguro-desemprego. Parte do grupo pedia para voltar a trabalhar após as medidas de restrição no país para conter a pandemia de covid-19.

A partir de segunda-feira, a França irá iniciar a fase de transição e liberar o funcionamento de parte dos estabelecimentos, após conseguir frear a contaminação da doença.

O Ministério do Interior afirmou que os confrontos deixaram três policiais feridos e 46 pessoas presas. O governo estima que, em todo o país, 106 mil manifestantes participaram da concentração.

Os protestos ainda contaram com a participação de opositores ao presidente Emmanuel Macron. Marine Le Pen, que deve concorrer com Macron as eleições de 2022, afirmou à imprensa francesa que se ele for reeleito o país entrará em “caos total”.

Jean-Luc Melenchon, líder da extrema-esquerda, participou do ato em Lille e afirmou desejar o “fim do desemprego”.

Veja imagens do confronto

