Filha fez respiração boca a boca para tentar salvar mãe com covid-19, mas não conseguiu Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 02/05/2021 15:19

A situação da pandemia na Índia é preocupante e tem gerado cenas de desespero nos hospitais do país, muitos sem cilindros de oxigênio para ajudar no tratamento da doença. Uma dessas cenas foi registrada em vídeo, publicado pelo jornalista Amit Singh em rede social: desesperada, uma filha tenta salvar a mãe fazendo respiração boca a boca, sem sucesso.

Segundo a imprensa local, o caso aconteceu na cidade de Bahraich, e a idosa vítima da covid-19 era uma das que não tinha cilindro de oxigênio para tentar enfrentar a doença, por isso o desespero de sua filha, que se arrisca tendo contato direto com a mãe infectada para tentar salvá-la. Horas depois da gravação, a mãe da garota faleceu.

Atualmente, a Índia é o país com maior número de casos e mortes diários pela doença provocada pelo novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, um novo recorde de mortes foi batido: 3.689. Foram registrados 392.488 casos de covid-19 no domingo. Na véspera, foram ainda mais, 401.993 casos diários, o recorde até o momento.

O sistema de saúde indiano já chegou ao limite e colapsou em varias regiões do país. No total, de acordo com os números oficiais, são 19,5 milhões de infectados e cerca de 215 mil óbitos. No Brasil, como comparação, eram até este sábado, 14,7 milhões de casos e 406.437 mortes. A população da Índia é de cerca de 1,3 bilhão, enquanto a brasileira é de cerca de 211 milhões.