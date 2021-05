Por IG - Último Segundo

Publicado 04/05/2021 08:10 | Atualizado 04/05/2021 08:11

Na noite da última segunda-feira, um trem descarrilou e despencou de um viaduto na Cidade do México. De acordo com informações de Claudia Sheinbaum, prefeita da capital mexicana, pelo menos 23 pessoas morreram e outras 65 ficaram feridas.

O acidente ocorreu por volta das 22h30 do horário local, 00h30 desta terça-feira em Brasília. O trecho que ruiu era o viaduto da linha 12 do Metrô da cidade, que opera entre Mixcoac a Tláhuac e liga as estações Los Olios e Tezonco.

TRAGÉDIA!

Cidade do México: Uma ponte desabou e um trem do metrô caiu próximo da estação de Olivos.

pic.twitter.com/Du3tuQRgLB — Nathália Urban (@UrbanNathalia) May 4, 2021

Com o desabamento, a estrutura do viaduto e outros dois vagões dos trens caíram sobre os veículos que circulavam pela avenida Tláhuac.

Publicidade

Segundo autoridades locais, o resgate ocorreu durante horas pela madrugada, mas precisou ser interrompido pelo risco de novos desabamentos acontecerem. Há vagões pendurados que ainda podem cair.

"Por enquanto, interrompemos o resgate porque o metrô está muito instável. Uma grua vai chegar para ajudar", esclareceu a prefeita Sheinbaum.