Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 04/05/2021 11:09

A Moderna anunciou nesta terça-feira (4) que realizará uma expansão do seu centro de tecnologia em Norwood, no Estado americano de Massachusetts, que permitirá à farmacêutica aumentar em 50% a produção de sua vacina contra a covid-19, fabricada em seu polo industrial, a partir do período entre o fim de 2021 e o início de 2022.

Na sua última projeção, a Moderna afirmou que esperava entregar 3 bilhões de doses do seu imunizante até o fim do ano que vem, após investimentos em fábricas próprias e de parceiros. A expansão agora anunciada inclui um aumento de 300 metros quadrados nos espaços de produção e laboratórios da companhia, bem como a aquisição de mais 240 mil metros quadrados de um prédio próximo às instalações da Moderna.

"Nossa fábrica tem sido fundamental para nossa estratégia de longo prazo e nos permitiu fornecer escala e flexibilidade para apoiar o desenvolvimento de nossos medicamentos e vacinas de mRNA, incluindo nossa vacina contra a covid-19", disse o CEO da farmacêutica americana, Stéphane Bancel, em nota à imprensa. "À medida que crescemos, temos o compromisso de minimizar nossa pegada ambiental", acrescentou o executivo.