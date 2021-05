(Arquivo) Leopardo invade fazenda e mata criança que dormia em terraço na Índia Pixabay

09/05/2021

Índia - Uma menina de 8 anos foi atacada e morta por um leopardo enquanto dormia num terraço de uma fazenda, no vilarejo de Nesdi, na Índia .



Policiais informaram que o incidente ocorreu por volta das 13h do horário local. A criança estava repousando com seus irmãos numa área agrícola da cidade, onde a fazenda da família está localizada.

"Aparentemente, o leopardo pulou a cerca e teve acesso ao terraço. Ele agarrou a criança pelo pescoço antes de fugir. Encontramos a garota 80 metros de distância da fazenda, mas infelizmente os ferimentos foram fatais", disse Kapil Bhatia, policial local, para o jornal Indian Express.



O oficial ressaltou que o corpo da garota foi entregue aos familiares e que as autoridades posicionaram armadilhas nas proximidades para que o leopardo seja capturado.

É o segundo caso de morte na cidade de Gir em poucos dias. Bahadur Dabhi, de 35 anos, morreu após ser atacado por um leão asiático enquanto tentava salvar seu bode de uma emboscada.