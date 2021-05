Homem encontra jacaré gigante em parque nos Estados Unidos Reprodução

Por iG Último Segundo

Publicado 12/05/2021 13:03

Um rapaz que ia pescar no Parque Nacional Everglades, na Flórida-EUA , tomou um enorme susto no último sábado (08) ao se deparar com um jacaré gigante saindo das águas em sua direção. O homem chamado de Tommy Lee, de 22 anos, gravou o momento e compartilhou a cena nas suas redes sociais.



É possível observar, nas imagens, que o garoto interrompe as atividades assim que o réptil surge e caminha na sua direção. "Bem, isso põe fim à minha pesca", diz Tommy.

Publicidade

Assim que ambos se encontram, há um 'impasse silencioso' e os dois se olham por alguns instantes. Lee passa a correr para que um ataque não aconteça. Por fim, o jovem volta para ver onde o jacaré estava e enxerga o réptil voltando à agua e ainda provoca: "Ei, amigo!"



O porta-voz da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida declarou que "não é incomum ver jacarés grandes agindo mais agressivamente do que o normal enquanto se movem em busca de parceiros."