Skywalk: Está localizado no estado do Arizona, nos Estados Unidos, dentro do parque nacional. É materializado com uma passarela de cristal a 1.220 metros de altura no Estado do Colorado. A expectativa do projeto arquitetônico é de que o público tenha a sensação de estar flutuando. Além disso, chegando no alto, é possível desfrutar de uma visão panorâmica do parque natural