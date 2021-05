Inis Oírr, Irlanda: O navio de carga MV Plassey naufragou no litoral de Inis Oírr (Inisheer) em 1960, depois de lutar com as ondas fortes do Atlântico e os ventos poderosos que sopravam em direção à terra firme. O acesso ao naufrágio do Plassey pode ser feito pela cidade de Galway