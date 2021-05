Corralco: O centro de esqui de Corralco fica na Reserva Nacional Malalcahuello e é procurado por esquiadores mais experientes pela qualidade da neve. O local conta com 26 pista e fica a mais de 1.000 metros de altura. Já as famílias com crianças podem aproveitar o jardim de neve, com creche e mini-escola. Para completar o passeio, Corralco conta com uma bela vista do vulcão Lonquimay