Foz do Iguaçu: A grande atração deste destino é a beleza natural das Cataratas do Iguaçu e a Usina de Itaipu. São 275 quedas d'água e um parque com umas das maiores biodiversidades do planeta. Lá, também é possível fazer compras no Paraguai e conhecer o interior da Argentina, curtindo bares e restaurantes típicos