Jardins do Castelo de Villandry, em Villandry, França: Os jardins que ficam no entorno do castelo são trabalhados com cortes de arbustos geométricos, decorações e até planejamento de plantação para que as cores fiquem no lugar certo e são divididos de forma temática representando elementos como o amor, dominado pelas flores rosas e vermelhas; a água, que conta com um lado em forma de espelho cercado de tílias; e o Sol, em que se destacam o laranja, o amarelo e as flores azuis que simbolizam o céu; além de lagos no lugar de raios solares