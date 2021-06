Argentina: Também é possível chegar à Argentina pela estrada do Chuí, mas o viajante deverá atravessar o Uruguai para chegar até lá. Por isso, pode ser mais fácil acessar o país por Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. Se estiver indo à Buenos Aires, esse trecho soma quase 1.300 km. Sem trânsito, a média de tempo de viagem é de 16h