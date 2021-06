Homens se juntaram para salvar crianças de apartamento em chamas - Reprodução/Twitter

Por iG Último Segundo

Publicado 15/06/2021 15:07

Três homens formaram uma espécie de 'corrente humana' para salvar três crianças de um apartamento em chamas na cidade de Kostroma, na Rússia . O momento foi filmado pelas pessoas que passavam no local e observaram o ato, ocorrido no último dia 6.

Na gravação, é possível ver os homens escalando o prédio por um cano de esgoto localizado na parte externa do prédio. Depois, eles se apoiaram nas janelas e foram retirando as crianças e passando um para o outro, até que elas chegassem ao chão.

De acordo com o portal India.com , os vizinhos tentaram arrombar a porta assim que perceberam que o imóvel estava em chamas, mas não conseguiram. As crianças estavam sozinhas no apartamento , localizado há cerca de 30 metros de altura.

Os vizinhos se reuniram em volta do local e acompanharam todo o movimento.

Assista ao vídeo:

Rescue of three children from a burning apartment in Kostroma. Passers-by staged a real rescue operation as it was necessary to act urgently. pic.twitter.com/EB6DxT6Xti — Amazing Posts (@AmazingPosts_) June 12, 2021

O corpo de bombeiros foi acionado e chegou no local assim que as crianças foram retiradas do imóvel. Segundo as informações, os homens responsáveis por salvar as vítimas foram nomeados a prêmios de bravura pelo esforço no resgate.