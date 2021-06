Paris abandona a máscara ao ar livre, enquanto África registra alta da covid - Foto: reprodução internet

Paris abandona a máscara ao ar livre, enquanto África registra alta da covidFoto: reprodução internet

Por AFP

Publicado 17/06/2021 12:56

Os franceses puderam deixar, nesta quinta-feira (17), a máscara de lado nos ambientes ao ar livre, simbolizando a melhora da situação sanitária na Europa, enquanto Tóquio se prepara para suspender o estado de emergência a um mês das Olimpíadas.

Mas na África, a terceira onda da epidemia "está se ampliando e se acelerando" com as variantes, alertou nesta quinta o escritório da Organização Mundial da Saúde (OMS) no continente, destacando que o número de casos está aumentando "em 22% por semana" e apelando ao aumento da oferta de vacinas.

Publicidade

"Quase 12 milhões de pessoas já estão totalmente vacinadas, mas isso representa menos de 1% da população" do continente, ressaltou a OMS.

Na Disneyland Paris, Mickey e Pluto receberam seus primeiros visitantes nesta quinta, após mais de sete meses de fechamento.

Publicidade

"No território nacional, a epidemia está em declínio, está em vias de ser controlada", comemorou o ministro da Saúde francês, Olivier Véran.

Se o coronavírus continua a matar na França (45 mortes reportadas na quarta-feira), as contaminações estão em declínio acentuado (3.058 novos casos).

Publicidade

O governo decidiu levantar a obrigação de usar máscara ao ar livre - e a multa de 135 euros que a acompanhava - em plena onda de calor e coincidindo com a Eurocopa de futebol.

Talvez ainda preocupados ou não informados, muitos pais que levavam seus filhos às escolas parisienses ainda usavam suas máscaras esta manhã.

Publicidade

A máscara continua obrigatória em ambientes fechados (espaços culturais, lojas, escritórios ou transportes públicos).

Japão se prepara para fim do estado de emergência

Publicidade

Também diante de uma situação epidemiológica "muito, muito boa", segundo o chanceler Sebastian Kurz, a Áustria reabrirá suas boates a partir de 1º de julho, a maioria delas fechada desde a primeira onda da pandemia em março de 2020.

O governo austríaco também anunciou o fim das restrições de capacidade para eventos culturais. A máscara PFF2, imposta em janeiro para garantir melhor proteção contra as variantes do coronavírus, não será mais obrigatória.

Publicidade

Será necessário, porém, manter uma máscara clássica no transporte público e em locais fechados.

No Japão, quase um mês antes da abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o primeiro-ministro Yoshihide Suga confirmou nesta quinta-feira que o estado de emergência será levantado no domingo na capital e em outros departamentos do país, ainda que as restrições sejam mantidas até 11 de julho, principalmente para bares e restaurantes, que continuarão fechando no início da noite.

Publicidade

O Japão fornecerá aos seus cidadãos um passaporte de vacinação a partir do próximo mês, de acordo com o governo.

Por outro lado, diante de uma situação "dramática", Moscou e sua região tornaram obrigatória a vacinação anticovid no setor de serviços (transporte, alimentação, cultura, saúde, educação, bancos, etc.), algo inédito na Rússia, que conduz uma campanha de vacinação lenta e sem qualquer confinamento.

Publicidade

A Europa Ocidental, por sua vez, está se preparando para as férias de verão, e os embaixadores dos 27 deram luz verde na quarta-feira para adicionar os Estados Unidos à lista de países e territórios cujos viajantes, mesmo não vacinados contra a covid-19, podem ser admitidos na UE.

Os europeus baseiam-se principalmente na situação epidemiológica e no andamento da campanha de vacinação, e os países podem ser incluídos na lista se tiverem registrado menos de 75 casos de covid por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias.

Publicidade

Planos de recuperação aprovados

É o caso dos Estados Unidos (73,9), que no entanto ultrapassou a marca de 600 mil mortes na terça-feira.

Publicidade

Graças à campanha de vacinação, o número de mortes diárias caiu consideravelmente, o que permitiu um quase retorno ao normal na maior parte do país, especialmente na Califórnia e em Nova York, onde 70% dos adultos receberam pelo menos uma dose da vacina.

No plano econômico, a Comissão Europeia aprovou nesta quinta-feira o plano de recuperação da Grécia, que será financiado pelo empréstimo comum europeu destinado a mitigar o impacto econômico da pandemia.

Publicidade

Atenas receberá 30,5 bilhões de euros da UE ao longo de vários anos.

Na quarta-feira, Portugal e Espanha foram os primeiros países a receber o sinal verde de Bruxelas para os seus planos de estímulo.

Publicidade

A Espanha, um dos países mais afetados pela primeira onda da pandemia, deve receber cerca de 140 bilhões de euros.

Desde o seu aparecimento no final de 2019, o coronavírus matou pelo menos 3.835.238 pessoas em todo o mundo e infectou cerca de 177 milhões de pessoas, de acordo com um balanço da AFP estabelecido nesta quinta-feira a partir de números oficiais