Rodrigo Duterte, presidente das Filipinas - Divulgação

Rodrigo Duterte, presidente das FilipinasDivulgação

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 08:35

Rio - Nesta segunda-feira, o presidente das filipinas Rodrigo Duterte afirmou que pode prender os cidadãos que se recusem a tomar vacina contra a covid-19. Atualmente, o país vive um dos piores cenários da pandemia na Ásia, com 1,3 milhão de casos e 23 mil mortes, e ainda assim, a procura pela imunização ainda está abaixo do desejado, conforme informou Duterte.

"Você escolhe: vacina ou vai preso. Não me levem a mal, há uma crise em nosso país. Estou apenas irritado com os filipinos que não estão ouvindo o governo", afirmou.

Publicidade

Rodrigo Duterte reforçou, ainda, que não vai reabrir as escolas no momento. Em julho do ano passado, ele chegou a criticar o Brasil e os Estados Unidos pela reabertura rápida. "Os presidentes [de EUA e Brasil] são até corajosos, Bolsonaro tem dinheiro. Ele é como Trump e tem uma atitude 'o diabo que o carregue'", avaliou.

Apesar da fala do presidente, a vacinação nas Filipinas não é obrigatória. Até o último domingo, 2,1 milhões de pessoas tinham sido vacinadas no país, que tem a meta de imunizar 70 milhões até o final de 2021.