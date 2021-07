Camboja - Mais uma nação do Sudeste Asiático, cuja paisagem abrange planícies baixas, o delta do Mekong, montanhas e o litoral do Golfo da Tailândia. É um dos lugares mais baratos do mundo: Refeições: $ 5 - $ 10 por dia. Acomodação: $ 3- $ 10 por noite. Transporte: $ 6- $ 15 para uma motocicleta para o dia, ou para uma passagem de ônibus intermunicipal. Cartão SIM com dados: $ 2 para 1,5 GB com validade de 30 dias.