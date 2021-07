Floresta Temperada Valdiviana - Podemos encontrar esta floresta na parte sul da América do Sul, entre a Cordilheira dos Andes e a costa do Pacífico. Existem quatro ecossistemas florestais dentro desta floresta, incluindo as florestas com folhas de louro, as florestas andinas da Patagônia, as florestas caducifólias e as florestas do norte da Patagônia.