O desabamento de prédios é comum na Índia durante a estação das monções (de junho a setembro)AFP/National Disaster Response Force (NDRF)

Publicado 23/07/2021 09:22

Pelo menos 36 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas, por deslizamentos de terra provocados por chuvas torrenciais, no oeste da Índia, conforme informou uma autoridade local nesta sexta-feira, 23.

Na quinta-feira, 22, três deslizamentos de terra afetaram o distrito de Raigad, no estado de Maharashtra, relatou a mesma fonte à AFP. "Pelo menos entre 35 e 40 pessoas estão presas. Estamos tentando resgatá-las", acrescentou.

A Marinha e a Força Aérea uniram forças para ajudar as milhares de pessoas afetadas pelas inundações. A magnitude dos danos, sobretudo os deslizamentos que bloquearam várias estradas, como a rodovia entre Mumbai (capital do estado) e Goa, dificulta os trabalhos de resgate.

As 24 horas ininterruptas de intensas chuvas provocaram o transbordamento do rio Vashishti. Alguns bairros da localidade de Chiplun se encontram sob 3,5 metros de água.



Pelo menos 34 pessoas morreram soterradas no último fim de semana, na Índia, por um muro arrastado por um deslizamento de terra, em meio às fortes chuvas de monções em Mumbai.



O desabamento de prédios é comum na Índia durante a estação das monções (de junho a setembro), quando estruturas frágeis e em mau estado de conservação cedem, após dias seguidos de chuvas.