Pentágono está em alerta máximo, nesta terça-feira, devido a um tiroteio na área - AFP

Pentágono está em alerta máximo, nesta terça-feira, devido a um tiroteio na áreaAFP

Publicado 03/08/2021 13:48

Washington - O Pentágono está em alerta máximo nesta terça-feira, 3, devido a um tiroteio na área, informaram os serviços de segurança do Departamento da Defesa dos Estados Unidos.

Os funcionários foram avisados por um alto-falante para que permanecessem dentro do edifício, depois que vários tiros foram ouvidos na estação de metrô localizada a poucos metros do imponente complexo militar em Arlington, nos arredores de Washington.

Publicidade

"O Pentágono está atualmente bloqueado devido a um incidente no Centro de Trânsito do Pentágono. Pedimos ao público que por favor evite a área", disse a força de segurança do Pentágono em um comunicado publicado em sua conta do Twitter.

"Unidades respondem a um incidente de violência ativa denunciado na área do metrô do Pentágono", tuitou o Departamento de Bombeiros do condado de Arlington, afirmando que a cena ainda está "ativa" e que encontraram "vários pacientes".

Publicidade

A emissora de televisão local WUSA mostrou várias ambulâncias e carros da polícia em volta do Pentágono.