República Tcheca - É conhecida por suas catedrais góticas e castelos medievais. A cidade de Praga é o principal destino do país. Embora a capital seja considerada uma das cidades mais baratas da Europa, ainda pode ser 50-100% mais cara do que outros lugares do país. Český Krumlov, Karlovy Vary e Brno são outras lindas cidades para visitar e são mais baratas. As comidas e bebidas são baratas em qualquer lugar do país e inclusive, algumas cervejas são mais baratas que água.