Pacote de Réveillon no Casa Grande Hotel, no Guarujá, com 25% de desconto: Show de Tiago Abravanel, coquetéis à beira da praia e espetáculo de fogos particular estão entre as atrações do hotel. O Casa Grande Hotel conta ainda com localização privilegiada, na praia da Enseada, e gastronomia requintada. Com o desconto de 25%, a diária de um apartamento duplo (mínimo de quatro noites) custa R$ 3.325 com ceia e show incluído.