Vacina contra covid-19 ajuda a evitar mortesDivulgação

Publicado 08/01/2022 13:15 | Atualizado 08/01/2022 13:19

Rio - Com o aumento de casos de Covid-19 no mundo todo devido à variante Ômicron, o mundo tem registrado mais de dois milhões de casos da doença por dia desde o último dia 3. De acordo com os dados mais recentes do Our World In Data, três países juntos correspondem a metade das 2,52 milhões de notificações no mundo: Estados Unidos (786.824), França (262.787) e Itália (219.430).



A marca de dois milhões de casos diários foi ultrapassada somente uma semana após o primeiro registro de um milhão de diagnósticos no mundo.

Os recordes de casos da Ômicron têm ganhado força nas últimas semanas, principalmente na primeira de 2022. Confira alguns:



4 de janeiro de 2022 - Mundo - 2,4 milhões de casos

4 de janeiro de 2022 - EUA - 1 milhão de casos

4 de janeiro de 2022 - Reino Unido - 221 mil casos

5 de janeiro de 2022 - França - 332 mil casos

6 de janeiro de 2022 - Itália - 219 mil casos

6 de janeiro de 2022 - Argentina - 109 mil casos

Além dos listados acima, outros países voltaram a registrar altos índices de contágio após meses de controle da doença, como a Índia , que informou ter notificado mais de 100 mil casos em um único dia nessa sexta-feira (7). A marca não era contabilizada há mais de sete meses.