Identificado como Rafael, o jovem foi preso portando armas brancasReprodução

Publicado 11/02/2022 16:03 | Atualizado 11/02/2022 16:28

Portugal - A Polícia Judiciária de Portugal evitou um ataque terrorista à Universidade de Lisboa na última quinta-feira (10). Um suspeito de 18 anos, acusado de planejar o atentado, foi preso portando armas brancas.

A operação teve início com um alerta emitido pela empresa israelense de segurança Hagana Consulting, que, em colaboração com o Departamento Federal de Investigação (FBI), percebeu a movimentação do jovem nas redes sociais para organização do ataque.

Segundo informações do Total News Agency, o jovem, identificado apenas como Rafael, era defensor de valores nacionalistas e admirador de Adolf Hitler. Ele também seguia as ideias de Mário Machado, um neo-nazi português, já condenado por vários crimes.

Segundo informações da imprensa internacional, a motivação do crime teria natureza xenofóbica. Ele se diz contra os benefícios que são oferecidos a estudantes estrangeiros da Universidade de Lisboa. Com o ataque, de acordo com publicações feitas pelo próprio jovem, ele buscava defender os jovens e as famílias portuguesas.