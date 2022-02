Mais cedo, a Polônia divulgou que cerca de 115 mil ucranianos cruzaram a fronteira com o país desde o início do ataque russo, anunciou vice-ministro polonês do Interior, Pawel Szefernaker. Ele atualizou o balanço divulgado em uma entrevista coletiva apenas quatro horas antes, de cerca de 100.000 pessoas, o que mostra a rapidez com que os refugiados estão fugindo do país em guerra.