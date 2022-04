Pão de Açúcar - O Bondinho do Pão de Açúcar foi o primeiro teleférico do Brasil, inaugurado em 1912. Para chegar ao local, que fica a 396 metros do nível do mar, é necessário pegar um primeiro bonde na Praia Vermelha, que segue até o morro da Urca. De lá, há outro bondinho que vai até o destino final