Chocolates estão sendo retirados do mercado após suspeitas de contaminação por salmonella - Reprodução

Publicado 07/04/2022 11:04 | Atualizado 07/04/2022 11:06

O recall do Kinder Ovo e de outros itens da fabricante do chocolate Ferrero, que começou no Reino Unido no início da semana, chegou a Portugal, Austrália e Canadá. A decisão foi tomada como medida de precaução devido a suspeitas de que os produtos estão contaminados com salmonella. Em Portugal, estão sendo retirados do mercado Kinder Schokobons (todos os formatos), Kinder Supresa Maxi T 100g e Kinder Happy Moments. Na Austrália, quatro produtos da Ferrero são alvos do recall. No Canadá, são dez, todos da marca Kinder. A maioria dos infectados tem menos de 10 anos.

O número de casos suspeitos passou de cem na Europa. As mercadorias que estão sendo recolhidas foram fabricadas na Bélgica. Mais de dez países estão realizando o recall. O Brasil não foi impactado, porque não importa produtos da marca Kinder produzidos no país europeu. Segundo a Ferrero, os itens comercializados no território brasileiro são feitos na América do Sul. Sendo assim, não há necessidade de realizar o procedimento no país, ainda segundo a empresa.

As intoxicações alimentares causadas por salmonella causam transtornos gastrointestinais, com frequência acompanhados de febre nas 48 horas seguintes ao consumo.



*Com informações da AFP