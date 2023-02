Estragos provocados por terremoto que atingiu o sul da Turquia - AFP

Publicado 07/02/2023 07:23 | Atualizado 07/02/2023 07:28

O terremoto devastador de magnitude 7,8 que atingiu Turquia e Síria provocou mais de 5 mil mortes, de acordo com um balanço atualizado divulgado nesta terça-feira, 7, enquanto as equipes de emergência prosseguem com os trabalhos de busca de sobreviventes bloqueados nos escombros. Outras 20 mil pessoas estão feridas, além de milhares de desaparecidos.

Ao menos 3.419 pessoas morreram na Turquia e 1.602 na Síria — em regiões controladas pelo governo e áreas dominadas pelos rebeldes —, o que eleva o total a 5.021, de acordo com as autoridades locais e fonte médicas.

O tremor foi sentido às 04H17 locais (22H17 de domingo, horário de Brasília) e GMT) e ocorreu a 17,9 km de profundidade, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O epicentro foi localizado no distrito de Pazarcik, no sudeste da Turquia, a 60 km da fronteira síria.

Foram registradas cerca de 50 réplicas, entre elas uma de magnitude 7,5, que impactou a região nove horas depois, quatro quilômetros a sudeste de Ekinozu.

Em mensagem ao país, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, lamentou o episódio. "Transmito meus melhores votos a todos os nossos cidadãos que foram afetados pelo terremoto que ocorreu em Kahramanmara e foi sentido em muitas partes do nosso país. Todas as nossas unidades relevantes estão em alerta sob a coordenação da AFAD", afirmou o político.

Sete dias de luto na Turquia

O balanço das vítimas tem aumentado com o passar das horas, devido ao alto número de prédios que desabaram — uns 3.471, segundo as autoridades — em cidades como Adana, Gaziantep, Sanliurfa e Diayarbakir.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) advertiu à AFP que o número de vítimas poderia ser até oito vezes maior.



O presidente turco declarou sete dias de luto pelas vítimas. "Nossa bandeira será hasteada a meio mastro até o pôr-do-sol de domingo", informou nas redes sociais em um tuíte. Sua gestão da tragédia terá muito peso nas eleições de 14 de maio.



Devido à hora em que o terremoto ocorreu, de madrugada, a maioria das pessoas estava dormindo. "Achamos que fosse o apocalipse", disse à AFP a repórter Melisa Salman, que mora em Kahramanmaras, epicentro do tremor.



"Estamos do lado de fora desde as quatro horas da madrugada. Está chovendo, mas ninguém se atreve a voltar para casa temendo novas réplicas", acrescentou esta jovem de 23 anos.



Em Diyarbakir, cerca de 380 km a leste, Muhittin Orakci acompanhava as operações de resgate em frente a um prédio em ruínas. "Sete membros da nossa família estão sob os escombros", disse.