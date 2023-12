Queima de fogos em Sidney, na Austrália, para celebrar a chegada de 2024 - David Gray/AFP

Queima de fogos em Sidney, na Austrália, para celebrar a chegada de 2024David Gray/AFP

Publicado 31/12/2023 09:57 | Atualizado 31/12/2023 10:32

As comemorações pelo chegada do Ano Novo já começaram em países como Austrália e Nova Zelanda devido ao fuso horário. Milhares de pessoas se reuniram para receber 2024 junto a uma bela queima de fogos e a famosa contagem regressiva.

Na cidade neozelandeza de Auckland, a queima de fogos de artifício começou as 8h (horário de brasília) durou quase cinco minutos a partir de uma contagem regressiva de 10 segundos projetada na base da Sky Tower, a maior torre do país. Depois disso, 500 kg de artigos pirotécnicos foram lançados a partir de três locais especialmente construído para o lançamento e cerca de 200-240 m acima do solo. Outro ponto turístico da região, a ponte Harbour Bridge foi iluminada em comemoração à chegada do novo ano.

fotogaleria

Já os australianos começaram a celebrar a chegada de 2024 oficialmente a partir das 10h (horário de Brasília), mas as comemorações acontecem desde as 7h (horário de Brasília) com uma enorme queima de fogos a partir da Ópera e Ponte da Baía de Sydney, dois dos principais pontos de referência da cidade, abrindo as festas na Austrália. A prefeitura local separou 49 pontos de vantagem para observar o show de pirotecnia de 12 minutos.

fotogaleria

*Matéria em atualização