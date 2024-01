Além dos quatro mortos, ha relatos de pessoas feridas as províncias de Ishikawa, Niigata, Fukui, Toyama e Gifu - AFP

Além dos quatro mortos, ha relatos de pessoas feridas as províncias de Ishikawa, Niigata, Fukui, Toyama e GifuAFP

Publicado 01/01/2024 17:20

A emissora pública do Japão, NHK, atualizou para quatro o número de mortos em terremotos na costa oeste do país nesta segunda-feira. As informações foram fornecidas pela Prefeitura de Ishikawa, onde o tremor atingiu magnitude 7. Mais cedo, a polícia local já havia confirmado a morte de um idoso.