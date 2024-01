Cerimômia em homenagem ao general Qassem Soleimani - Ahmad Al-Rubaye / AFP

Cerimômia em homenagem ao general Qassem SoleimaniAhmad Al-Rubaye / AFP

Publicado 03/01/2024 09:57 | Atualizado 03/01/2024 10:48

Cerca de 73 pessoas morreram no Irã, nesta quarta-feira, 3, em uma dupla explosão durante a homenagem pelo aniversário do assassinato do general Qassem Soleimani em 2020, informou a televisão estatal da República Islâmica. Outras 170 foram reportadas como feridas.



"Pelo menos 20 pessoas perderam a vida" neste ataque, que ocorreu perto do túmulo do encarregado das operações estrangeiras dos Guardiães da Revolução - o Exército ideológico do Irã -, em uma mesquita na cidade de Kerman (sul), disse a emissora em uma projeção inicial.

Uma fonte informou em entrevista à agência de notícias IRNA que as investigações preliminares mostram que havia 2 pacotes de bombas a caminho de Golzar Shahadai, em Kerman, e que foram detonados por controle remoto, tirando a possibilidade de ser um ataque suicida.

Conforme as forças de segurança foram chegando ao local, os números de mortos e feridos foram aumentando. Uma autoridade iraniana declarou que existe a possibilidade de aumento do número de vítimas, informou a mídia estatal. De acordo com a IRNA, centenas de pessoas teriam se reunido no local para homenagear Soleimani, morto após um ataque de drones dos EUA durante viagem ao Iraque.

*Em atualização

*Com informações da AFP