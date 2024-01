Explosão em fábrica de fogos de artíficio deixou 18 mortos na Tailândia nesta quarta-feira, 17 - AFP

Publicado 17/01/2024 09:30

Uma explosão em uma fábrica de fogos de artifício no centro da Tailândia deixou pelo menos 18 mortos, disse uma equipe de resgate nesta quarta-feira, 17."Confirmamos 18 mortos", disse à AFP um membro da equipe de resgate no local. A explosão ocorreu à tarde na província central de Suphanburi.Imagens divulgadas pelas equipes de resgate mostram destroços de metal espalhados pelo chão e uma enorme coluna de fumaça preta. A polícia disse à AFP que as autoridades ainda estão revisando o número oficial de mortos."Não tivemos muitos danos em outras casas ou pessoas que vivem na aldeia vizinha", disse o policial local Theerapoj Rawangban.Um acontecimento semelhante ocorreu em julho passado em Sungai Kolok (sul) , onde uma explosão em um armazém de fogos de artifício deixou 10 mortos e mais de 100 feridos. Na Tailândia há suspeitas de que os regulamentos básicos de segurança não são respeitados, o que causou vários acidentes fatais nos últimos anos.