Agricultores bloqueiam vias que levam à capital francesa - AFP

Publicado 31/01/2024 10:29

Dezoito pessoas foram detidas, nesta quarta-feira (31), por obstruir o trânsito no âmbito dos protestos de agricultores na França , os quais bloqueiam várias partes do país, informou a Polícia à AFP.

Segundo o ministro do Interior, Gérald Darmanin, em toda a França há "mais de 100 pontos de bloqueio" e cerca de 10 mil manifestantes. Alguns têm como objetivo bloquear o importante mercado atacadista de Rungis, perto de Paris.

"Seguindo as instruções do chefe da Polícia e depois de cruzar a linha vermelha ao tentar bloquear Rungis, 18 pessoas foram detidas", disse a Polícia à AFP. Quinze deles foram detidos por "obstruir o trânsito", relatou o Ministério Público de Créteil.

Um comboio de 200 a 300 tratores, convocado pelo sindicato Coordenação Rural, partiu na segunda-feira (29) do sudoeste com o objetivo de bloquear Rungis, mas, nesta quarta, ficou paralisado a quase 200 quilômetros do mercado, segundo a Polícia.

As reivindicações dos agricultores vão desde ajuda de emergência a uma melhor remuneração e criticam, particularmente, as regulamentações da União Europeia, assim como as importações de países de fora do bloco.

Os protestos afetam outros países europeus, como Alemanha, Polônia, Romênia, Bélgica e Itália. Na terça-feira (30), os sindicatos agrícolas espanhóis anunciaram que se juntarão ao movimento.