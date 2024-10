Nicolás Maduro quer explicação de Lula após veto à Venezuela no Brics - Juan Barreto, Mauro Pimentel/AFP

Publicado 29/10/2024 07:25

O presidente Nicolás Maduro chamou nesta segunda-feira (28) seu colega Luiz Inácio Lula da Silva a se pronunciar sobre o veto do governo brasileiro que bloqueou a entrada da Venezuela no Brics.

"Prefiro esperar que Lula observe, esteja bem informado sobre os acontecimentos, e que ele, como chefe de Estado, em seu momento, diga o que tem que dizer", expressou Maduro, em seu programa semanal na TV pública.

O governante de esquerda evitou responsabilizar Lula diretamente pelo veto, e mirou nos funcionários da chancelaria brasileira. "O Itamaraty tem sido um poder dentro do poder no Brasil há muitos anos. Sempre conspirou contra a Venezuela. É uma chancelaria muito ligada ao Departamento de Estado americano, desde a época do golpe de Estado contra João Goulart", disse Maduro.

Antigo aliado de Maduro e de seu antecessor Hugo Chávez, Lula distanciou-se do presidente venezuelano após a reeleição polêmica deste último, em julho, que a oposição venezuelana denunciou como fraudulenta.

No último sábado (26), o procurador-geral da Venezuela, Tarek Saab, questionou o acidente doméstico sofrido por Lula , que chamou de "álibi" para justificar a ausência do brasileiro na reunião do bloco. "Não me pronuncio sobre esse tema. Cabe aos médicos e ao presidente Lula falar", disse Maduro.

"Devemos esperar resultados dos nossos próprios esforços, nunca depender de ninguém, seja quem for. Não dependemos do Brasil para nada, nem de ninguém", ressaltou o presidente venezuelano, que indicou que continuará insistindo na entrada da Venezuela no Brics.