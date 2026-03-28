EUA de Donald Trump são aliados de Israel - AFP

EUA de Donald Trump são aliados de IsraelAFP

Publicado 28/03/2026 16:06

Rio - A intensificação dos conflitos no Oriente Médio voltou a colocar o mundo em alerta diante da possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial. A recente escalada militar envolvendo Israel, somada ao aumento da participação dos Estados Unidos sob a liderança do presidente Donald Trump, tem elevado o nível de tensão internacional e reacendido debates sobre os limites entre conflitos regionais e uma guerra de escala global.

Nos últimos acontecimentos, Israel intensificou operações militares em resposta a ameaças de grupos armados na região, ampliando o alcance de ataques e elevando o risco de confronto direto com outros países do Oriente Médio. A situação se tornou ainda mais delicada com o envolvimento dos Estados Unidos, tradicional aliado israelense, que passou a reforçar sua presença militar e apoio político na região.

A atuação do governo Trump tem sido marcada por uma postura mais assertiva em relação a conflitos internacionais, o que, segundo analistas, pode tanto funcionar como elemento de dissuasão quanto como fator de escalada. O envio de recursos militares, o endurecimento de discursos diplomáticos e o reposicionamento estratégico dos EUA aumentam a pressão sobre outros atores globais, como potências rivais, que também possuem interesses diretos no Oriente Médio.

Como vai ficar?

Esse cenário amplia o temor de um efeito dominó. Caso haja um confronto direto entre grandes potências ou um ataque que ultrapasse determinadas linhas estratégicas, alianças militares podem ser acionadas, arrastando diversos países para um conflito mais amplo. A história mostra que guerras mundiais muitas vezes começam a partir de crises regionais que fogem ao controle das lideranças políticas.

Além disso, o contexto atual é agravado pelo uso de tecnologias militares avançadas, incluindo sistemas de defesa de alta precisão, drones de combate e ameaças envolvendo armamento nuclear. Em um ambiente tão volátil, qualquer erro de cálculo pode ter consequências catastróficas.

Apesar do aumento das tensões, especialistas ainda consideram improvável uma Terceira Guerra Mundial no curto prazo. A interdependência econômica entre países, os impactos devastadores de um conflito global e a existência de mecanismos diplomáticos continuam atuando como freios importantes. Ainda assim, o risco de escaladas localizadas com efeitos globais é real e preocupa a comunidade internacional.

Os impactos dessa instabilidade já são sentidos ao redor do mundo. A oscilação nos preços do petróleo, a insegurança nos mercados financeiros e o agravamento de crises humanitárias refletem a gravidade do momento. Ao mesmo tempo, cresce a pressão por soluções diplomáticas que evitem uma ampliação do conflito.

A guerra envolvendo Israel e o posicionamento dos Estados Unidos sob Donald Trump representam um dos pontos mais sensíveis da geopolítica atual. Embora não configurem, por si só, o início de uma guerra mundial, esses elementos contribuem para um cenário de alta tensão, no qual decisões estratégicas podem redefinir o equilíbrio global em questão de dias.

Diante disso, o mundo acompanha com cautela cada novo desdobramento, ciente de que, em um ambiente internacional cada vez mais interconectado, conflitos regionais têm potencial para gerar consequências globais sem precedentes.