Autoridades alemã iniciaram uma busca e prenderam um homem de 38 anos e uma mulher de 28 anos - AFP

Autoridades alemã iniciaram uma busca e prenderam um homem de 38 anos e uma mulher de 28 anosAFP

Publicado 03/09/2026 08:38

A polícia alemã informou, nesta quinta-feira (3), a prisão de dois cidadãos búlgaros suspeitos de lançar dispositivos incendiários contra um prédio em Munique que abriga várias empresas de defesa. O incidente ocorre em um momento em que a Alemanha, um dos principais apoiadores da Ucrânia em sua luta contra a Rússia, está em alerta máximo para possíveis planos de sabotagem ligados a Moscou.