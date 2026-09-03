Autoridades alemã iniciaram uma busca e prenderam um homem de 38 anos e uma mulher de 28 anosAFP
A Rohde & Schwarz, empresa de tecnologia que fornece equipamentos para as Forças Armadas da Alemanha e de outros países, confirmou à AFP que dispositivos incendiários foram encontrados perto de suas instalações nessa cidade do sul da Alemanha. No entanto, sua sede "não foi afetada", acrescentou a empresa.
Uma testemunha alertou as autoridades por volta da meia-noite de quarta-feira (19h00 no horário de Brasília) que objetos poderiam ter sido lançados de um carro, disse um porta-voz da polícia à AFP.
"O complexo de edifícios abriga várias empresas de armamento, então presumimos que haja uma motivação política", disse o porta-voz, que se recusou a fornecer detalhes sobre as empresas ali localizadas.
As autoridades iniciaram uma busca e prenderam um homem de 38 anos e uma mulher de 28, ambos cidadãos búlgaros, em um posto de gasolina em Munique, informou a mesma fonte.
O governo alemão acusou a Rússia de recrutar "agentes de baixo escalão", geralmente pessoas que recebem pequenas quantias em dinheiro e têm pouco treinamento, para realizar tais ataques.
As tensões aumentaram esta semana depois que Berlim culpou formalmente Moscou por uma tentativa de "ataque híbrido" com um drone carregado de explosivos contra um aeroporto estratégico em Leipzig no mês passado e anunciou medidas diplomáticas de represália.